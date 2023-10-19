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Бедард задержал автобус «Чикаго» из-за долгой тренировки, Кори Перри пришлось вмешаться

Бедард задержал автобус «Чикаго» из-за долгой тренировки, Кори Перри пришлось вмешаться
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Журналист Марк Лазерус в соцсети Х (ранее Twitter) рассказал, что нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард с партнёрами задержали клубный автобус из-за долгой тренировки накануне матча с «Колорадо Эвеланш».

«Блэкхокс» пришлось бы отправить команду спецназа, чтобы эвакуировать со льда Коннора Бедарда, Уайатта Кайзера, Кевина Корчински, Лукаса Райхеля и некоторых других молодых парней после тренировки здесь, в Денвере. Автобус ждал. Кори Перри просто вышел и закричал: «Хорошо, Коннор победил. Поехали!», — написал Лазерус.

18-летний Бедард в текущем сезоне сыграл четыре матча, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Встреча «Колорадо» — «Чикаго» начнётся в ночь на 20 октября в 5:30 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2023, пятница. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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