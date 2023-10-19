Бедард задержал автобус «Чикаго» из-за долгой тренировки, Кори Перри пришлось вмешаться

Журналист Марк Лазерус в соцсети Х (ранее Twitter) рассказал, что нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард с партнёрами задержали клубный автобус из-за долгой тренировки накануне матча с «Колорадо Эвеланш».

«Блэкхокс» пришлось бы отправить команду спецназа, чтобы эвакуировать со льда Коннора Бедарда, Уайатта Кайзера, Кевина Корчински, Лукаса Райхеля и некоторых других молодых парней после тренировки здесь, в Денвере. Автобус ждал. Кори Перри просто вышел и закричал: «Хорошо, Коннор победил. Поехали!», — написал Лазерус.

18-летний Бедард в текущем сезоне сыграл четыре матча, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Встреча «Колорадо» — «Чикаго» начнётся в ночь на 20 октября в 5:30 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 20 октября 2023, пятница. 05:30 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2