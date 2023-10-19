«Самое простое – не забили и проиграли». Тренер «Локомотива» Никитин — об игре с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итог матча с ЦСКА (0:3).

«Самое простое – не забили и проиграли. Тяжело начали матч, сразу предоставили ЦСКА гандикап. Понимали, что нужно будет взламывать их оборону. Где-то страсти не хватило, где-то нужно было черновую шайбу забросить, вторых добиваний не было. Всё по делу. Нужно было сделать немного больше, чем мы сегодня сделали, чтобы обыграть такую команду. Разберёмся, почему так произошло и чего не хватило.

Пауза? У нас было два дня, отдохнули, восстановились. Сейчас всё просто: восстанавливаемся – играем.

Почему с ЦСКА малорезультативные матчи? Обе команды очень организованные, поэтому так и получается. Гернат? У него повреждение, получил на тренировке. Сегодня он к нам присоединился, завтра покатается с нами. Бут в большинстве? Не сказал бы, что мы планировали это заранее. Молодые всё равно будут играть. В матчах с ЦСКА можно расти, нужно пользоваться этой возможностью», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

В следующей встрече ЦСКА в Казани встретится с «Ак Барсом» 22 октября. «Локомотив» сыграет с подмосковным «Витязем» в гостях 21 октября.