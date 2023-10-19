Фёдоров: что нужно сделать, чтобы победить «Локомотив»? Всё упирается в простоту решений

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров оценил победный матч с «Локомотивом» (3:0).

«Ребят – с победой. Все 60 минут боролись, играли правильно и грамотно. Надеюсь, нам даст это хороший толчок в следующих матчах. Благодарю болельщиков за поддержку. И благодарю соперника за хорошую игру. Всё-таки счёт долго был 1:0. Но мы нашли варианты для развития событий и довели дело до победы. В каждой игре есть моменты, которыми мы недовольны. Но сегодня – это индивидуальные моменты. Во всех трёх зонах с шайбой и без шайбы фундаментально мы сыграли неплохо. Было видно, что ребята отдаются процессу, друг за друга. Команда была настроена на борьбу, это здорово.

Что нужно сделать, чтобы победить «Локомотив»? Если этот матч приравнять к плей-офф, то всё упирается в простоту решений. Никто не ищет суперпаса или броска. Все реагируют на ситуацию на льду. Играют грамотно и просто. В этом и заключается интенсивность таких матчей», — приводит слова Фёдорова сайт КХЛ.

В следующей встрече ЦСКА в Казани встретится с «Ак Барсом» 22 октября. «Локомотив» сыграет с подмосковным «Витязем» в гостях 21 октября.