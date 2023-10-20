Федотова поздравляли с «сухарём», Слепышева впечатывали в борт. Фото победы ЦСКА

Вчера, 19 октября, в Москве состоялся матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ЦСКА принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:0. Дублем в составе армейцев отметился Антон Слепышев, а Иван Федотов второй раз в сезоне сыграл «на ноль».

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Автор дубля в составе ЦСКА Антон Слепышев подвёл итог победного матча с «Локомотивом» (3:0).

«Я думаю, любой игрок хотел бы попасть на Матч звёзд. Игры идут через день, нужно доказывать и показывать. Шансы есть у каждого. Всё в моих руках.

В первом периоде отлетело лезвие от конька? На самом деле такой проблемы раньше никогда не было, а вот в прошлом плей-офф и новом сезоне она началась. Даже сегодня это произошло, хотя у меня были новые коньки. Не понимаю, почему так происходит. Надеюсь, больше такого не будет. Провёл силовой прием, и тут нога проскальзывает. Это опасно, можно травму получить, пах потянуть. Неприятный момент.

Мы прекрасно знаем требования тренерского штаба «Локомотива», потому что долго с ними работали. Это игры накала плей-офф, они нам нужны. Приятно обыгрывать эту команду, нам такие победы нужны сейчас», — цитирует Слепышева «РБ Спорт».