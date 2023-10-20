Нападающий «Каролины» Ахо получил травму верхней части тела

Центральный нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо не участвовал в предыдущем матче команды в регулярном чемпионате НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3) из-за травмы верхней части тела. Как сообщает официальный сайт клуба, финн принимал участие в утренней тренировке команды перед встречей с «Сиэтл Кракен» по ограниченной программе. Его выход на лёд в предстоящем поединке находится под сомнением.

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор говорил после матча с «Сан-Хосе», что Ахо получил повреждение в концовке предыдущего поединка с «Анахайм Дакс». По словам специалиста, на этой стадии сезона, игроки, которые готовы не на 100 процентов, не будут выходить на лёд.

В этом сезоне на счету Ахо есть один забитый гол и две передачи. Матч «Сиэтл» — «Каролина» пройдёт 20 октября и начнётся в 5:00.