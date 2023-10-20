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Бёзёр повторил достижение Могильного за «Ванкувер»

Бёзёр повторил достижение Могильного за «Ванкувер»
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Ванкувер Кэнакс».

На момент написания новости завершился второй период, счёт в матче 3:2 в пользу хозяев.

Одну из шайб за «Ванкувер» забросил Брок Бёзер. Для американца этот гол стал пятым в нынешнем сезоне НХЛ. Таким образом, он повторил достижение россиянина Александра Могильного за «Ванкувер», который забил пять голов в первых четырёх матчах сезона НХЛ в сезоне 1995/1996.

Всего за карьеру в НХЛ Бёзер принял участие в 402 матчах, в которых записал в свой актив 144 гола и сделал 173 результативные передачи. В нынешнего сезоне он забил пять голов и сделал результативную передачу.

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