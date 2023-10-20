«Флорида» победила «Торонто», Бобровский пропустил одну шайбу, Самсонов — две

«Флорида Пантерз» обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:1 в матче Национальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена».

В первом периоде два гола в составе «Флориды» забили Кевин Стенлунд и Оливер Экман-Ларссон, которому ассистировали Александр Барков и Сэм Райнхарт. В третьем периоде у «Пантерз» отличился Райнхарт. Ему ассистировал россиянин Дмитрий Куликов. У «Торонто» единственную шайбу забросил Митчелл Марнер.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отыграл 60 минут и закончил матч с .967% отражённых бросков (29 из 30). Его соотечественник, вратарь «Торонто» Илья Самсонов провёл на площадке 57 минут 50 секунд. Он закончил матч с .913% отражённых бросков (21 из 23).

Российский защитник «Пантерз» Куликов сыграл 19 минут 8 секунд. Он закончил матч с показателем полезности «+2». Также на его счету два силовых приёма.