Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Флорида» победила «Торонто», Бобровский пропустил одну шайбу, Самсонов — две

«Флорида» победила «Торонто», Бобровский пропустил одну шайбу, Самсонов — две
Аудио-версия:
Комментарии

«Флорида Пантерз» обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:1 в матче Национальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена».

В первом периоде два гола в составе «Флориды» забили Кевин Стенлунд и Оливер Экман-Ларссон, которому ассистировали Александр Барков и Сэм Райнхарт. В третьем периоде у «Пантерз» отличился Райнхарт. Ему ассистировал россиянин Дмитрий Куликов. У «Торонто» единственную шайбу забросил Митчелл Марнер.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отыграл 60 минут и закончил матч с .967% отражённых бросков (29 из 30). Его соотечественник, вратарь «Торонто» Илья Самсонов провёл на площадке 57 минут 50 секунд. Он закончил матч с .913% отражённых бросков (21 из 23).

Российский защитник «Пантерз» Куликов сыграл 19 минут 8 секунд. Он закончил матч с показателем полезности «+2». Также на его счету два силовых приёма.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Стенлунд – 17:08     2:0 Экман-Ларссон (Барков, Райнхарт) – 19:53     2:1 Марнер – 31:52 (pp)     3:1 Райнхарт (Куликов) – 59:59 (sh)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android