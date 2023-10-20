«Филадельфия» уверенно обыграла «Эдмонтон». У Макдэвида — ассист
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» закончился очередной матч Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Джоэль Фараби, Кэм Аткинсон, отметившийся дублем, а также Шон Уокер. Оуэн Типпетт и Шон Кутюрье отличились двумя результативными передачами.
Единственную шайбу в составе гостей на свой счёт записал Зак Хайман. Ему ассистировали Коди Сеси и Коннор Макдэвид.
Эта победа стала для «Филадельфии» второй кряду. В предыдущей встрече команда со счётом 2:0 одолела «Ванкувер». «Эдмонтон», в свою очередь, в прошлом матче разгромил «Нэшвилл» — 6:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2023, пятница. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Фараби (Бринк, Санхайм) – 15:50 2:0 Аткинсон (Типпетт) – 23:54 2:1 Хайман (Сеси, Макдэвид) – 35:23 3:1 Уокер (Кутюрье) – 38:29 (sh) 4:1 Аткинсон (Типпетт, Кутюрье) – 44:17
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