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Капризов повторил личный рекорд по результативной серии со старта нового сезона НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче с «Лос-Анджелесом» (3:7). Россиянин отличился во всех четырёх стартовых матчах нового сезона.

Таким образом, Капризов повторил личный рекорд по результативной серии со старта нового сезона НХЛ. В прошлом сезоне-2022/2023 россиянин также набирал очки в четырёх первых матчах (2 гола + 4 ассиста).

Примечательно, что его партнёр по звену Матс Цуккарелло также отметился очками во всех четырёх матчах нового сезона (0+6). Личный рекорд норвежца составляет пять результативных матчей подряд на старте прошлого сезона-2022/2023.

Напомним, на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Миннесоте прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Гости одержали победу со счётом 7:3.