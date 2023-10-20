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Капризов дерзко ответил на подлый приём в исполнении Даути

Капризов дерзко ответил на подлый приём в исполнении Даути
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В матче «Миннесоты» с «Лос-Анджелесом» произошла стычка между российским нападающим «Уайлд» Кириллом Капризовым и защитником «Кингз» Дрю Даути.

Эпизод начался с того, что Даути подло толкнул Кирилла в спину, после чего россиянин не сдержался и ответил обидчику. Капризов поднялся на ноги и толкнул Даути, затем хоккеисты повернулись друг к другу лицами, после чего россиянин ещё раз толкнул ветерана. По итогам стычки не было назначено никаких штрафных санкций.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Напомним, конфликт Капризова с Даути продолжается на протяжении нескольких сезонов. Он начался со слов Даути о том, что, вероятно, Капризов не так хорош, как его контракт. В дальнейшем хоккеисты несколько раз вступали в стычки друг с другом на льду.

Напомним, прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Команды играли на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Миннесоте. «Лос-Анджелес» одержал победу со счётом 7:3.

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