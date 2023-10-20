Эмоции Капризова после конфликта с канадским защитником «Лос-Анджелеса»

В матче «Миннесоты» с «Лос-Анджелесом» произошла стычка между российским нападающим «Уайлд» Кириллом Капризовым и защитником «Кингз» Дрю Даути.

Эпизод начался с того, что Даути подло толкнул Кирилла в спину, после чего россиянин не сдержался и ответил обидчику. Капризов поднялся на ноги и толкнул Даути, затем хоккеисты повернулись друг к другу лицами, после чего россиянин ещё раз толкнул ветерана. По итогам стычки не было назначено никаких штрафных санкций.

После того как линейный судья отвёл Капризова в сторону, россиянин что-то недовольно сказал Даути вслед.

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Капризов в прошедшем матче отметился голом и довёл свою результативную серию до четырёх матчей со старта нового сезона-2023/2024 НХЛ.