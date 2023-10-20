Стали известны ещё 12 участников Матча звёзд КХЛ, выбранных представителями СМИ

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Стали известны ещё 12 участников Матча звёзд КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Голосование было проведено среди представителей СМИ.

От дивизиона Боброва были выбраны Павел Порядин («Спартак», третий Матч звёзд), Матвей Мичков (ХК «Сочи», дебютант), Александр Никишин (СКА, второй Матч звёзд).

От дивизиона Тарасова выбраны Ярослав Лихачёв («Локомотив», второй Матч звёзд), Данил Аймурзин («Северсталь», дебютант), Никита Коростелёв («Северсталь», дебютант).

От дивизиона Харламова на матч выбраны Никита Гребёнкин («Металлург», дебютант), Трой Джозефс («Лада», дебютант), Максим Шабанов («Трактор», дебютант).

От дивизиона Чернышёва выбраны: Даниил Гутик («Адмирал», дебютант), Николай Прохоркин («Сибирь», второй Матч звёзд), Райли Барбер («Барыс», дебютант).

Напомним, Матч звёзд КХЛ состоится на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге 9–10 декабря 2023 года.