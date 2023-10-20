Миронов рассказал, что влияет на количество силовых приёмов в матче КХЛ

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов заявил, что количество силовых приёмов в матче зависит от стиля игры, которую команде КХЛ прививает её главный тренер.

«Каждый тренер свою игру внушает своим игрокам. Кто-то хочет, чтобы игроки меньше сталкивались и не тратили на это энергию. Это поможет на виражах быстрее набирать скорость. А кто-то, наоборот, за силовую борьбу, чтобы сбивать эту скорость. У каждого свой стиль и своё видение игры», — цитирует Миронова Legalbet.

18 октября «Динамо» на своём льду обыграло «Северсталь» в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2 Б. По итогам встречи бело-голубые с 27 очками занимают третье место в Западной конференции КХЛ.