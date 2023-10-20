Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миронов рассказал, что влияет на количество силовых приёмов в матче КХЛ

Миронов рассказал, что влияет на количество силовых приёмов в матче КХЛ
Комментарии

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов заявил, что количество силовых приёмов в матче зависит от стиля игры, которую команде КХЛ прививает её главный тренер.

«Каждый тренер свою игру внушает своим игрокам. Кто-то хочет, чтобы игроки меньше сталкивались и не тратили на это энергию. Это поможет на виражах быстрее набирать скорость. А кто-то, наоборот, за силовую борьбу, чтобы сбивать эту скорость. У каждого свой стиль и своё видение игры», — цитирует Миронова Legalbet.

18 октября «Динамо» на своём льду обыграло «Северсталь» в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2 Б. По итогам встречи бело-голубые с 27 очками занимают третье место в Западной конференции КХЛ.

Материалы по теме
Миронов: Овечкину и Барбашёву ещё рано возвращаться в родное «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android