ESPN оценил возможность увольнения главного тренера «Тампы» после неудачного старта сезона

Известный инсайдер и журналист ESPN Грег Вышински оценил возможность увольнения главного тренера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джона Купера после не лучшего старта сезона-2023/2024.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» не сталкивалась с такими трудностями с тех пор, как в 2019 году её обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в первом раунде плей-офф. Капитан Стивен Стэмкос публично ворчал по поводу отсутствия подвижек по новому контракту, поскольку после этого сезона он может стать свободным агентом. Звёздный вратарь Андрей Василевский пропустит первые два месяца сезона из-за операции вследствие проблем с поясничным диском. Кроме того, наблюдается спад в результатах, поскольку «Лайтнинг» не смогли набрать 100 очков в прошлом сезоне впервые с сезона-2016/2017.

По данным Cap Friendly, у Купера действует контракт на этот и следующий сезоны. Он является тренером НХЛ с самым большим стажем работы: «Тампа» назначила его 25 марта 2013 года. Он помог команде выиграть два Кубка Стэнли и добиться династического успеха. Но ничто не вечно.

Вердикт: слухи — преувеличение. Вполне вероятно, что время Купера в «Тампа-Бэй» подходит к концу, учитывая продолжительность его пребывания в должности и направление [развития] команды. Если это будет так… что ж, поздравляю всех, кто смотрит хоккей по телевизору, потому что этот человек родился аналитиком.

Тем не менее, если вы прочитаете между строк комментарии генерального менеджера Жюльена Брисбуа о Стэмкосе, то увидите, что, возможно, он рассматривает нынешнее тяжёлое положение «Лайтнинг» как противостояние построения команды и тренерской работы. По сути, он сказал, что хочет подождать и посмотреть на условия следующего контракта капитана, пока не поймёт, что потребуется составу после этого сезона. Кроме того, вы действительно собираетесь вышвырнуть одного из лучших тренеров НХЛ, когда ему приходится начинать сезон с Мэттом Томкинсом и Юнасом Юханссоном в качестве его вратарской бригады?» — приводит слова Вышински ESPN.