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Экс-защитник сборной Швейцарии попал в автоаварию, его на вертолёте доставили в больницу

Экс-защитник сборной Швейцарии попал в автоаварию, его на вертолёте доставили в больницу
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35-летний швейцарский защитник «Давоса» Ноа Шнебергер попал в автомобильную аварию в Давосе, сообщает Blick.

Отмечается, что авария произошла во вторник, 17 октября, утром, когда легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, двигавшимся по встречной полосе. Шнебергер был пассажиром в машине. И хоккеиста, и 69-летнего мужчину, находившегося за рулём автомобиля, с более серьёзными травмами доставили вертолётом с места ДТП в больницу.

В заявлении, опубликованном в среду, «Давос» сообщил, что состояние Шнебергера стабильно после успешной операции.

«Вся команда желает Ноа скорейшего и, прежде всего, полного выздоровления. Надеемся скоро увидеть тебя в раздевалке», — говорится в заявлении «Давоса».

Отметим, что Шнебергер всю карьеру провёл в родной Швейцарии. Тем не менее защитник неоднократно вызывался в национальную команду всех возрастов — от юниорской до взрослой. За последнюю Шнебергер сыграл на чемпионате мира — 2016. Хоккеист провёл семь матчей и набрал 2 (1+1) очка.

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