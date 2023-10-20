Шуми Бабаев назвал российских хоккеистов НХЛ, от которых ждёт прорыва в новом сезоне

Известный агент Шуми Бабаев назвал имена российских игроков Национальной хоккейной лиги, от которых ждёт прорыва в нынешнем сезоне. Специалист ожидает успехов от трёх хоккеистов. Это защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула, нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов и форвард «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин. Примечательно, что каждый является клиентом Бабаева.

«От кого ожидаю прорыва? Жду, что в этом году Егор Чинахов сыграет сильнее, только из-за травмы он пропускает начало чемпионата. У Егора Замулы должен быть хороший сезон. У Якова Тренина последний год контракта с «Нэшвиллом», он может показать себя в другой роли и выйти на новый уровень.

Чинахов готов играть на уровне НХЛ? Егор очень хорошо готов, он игрок уровня НХЛ, ни грамма меньше. Только вот неудачная травма в этом году, поэтому немного притормозил. Должен вернуться в течение недели.

Егор Замула забил первый гол в НХЛ — это очень важно для него? Дело не в очках и голах, хотя, конечно, важно было забросить дебютную шайбу. Есть момент тренерского доверия. В команде он чувствует себя комфортно, много играет, ему доверяют. Думаю, он выйдет на новый уровень. От него, Чинахова и Тренина жду прорывного сезона.

В каком настроении, в какой форме Тренин подходит к сезону? Он хорошо себя чувствует, хорошо подготовился к сезону. В команде нормальная ситуация, ему доверяют», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».