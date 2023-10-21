«Не зря лучший снайпер». Вратарь «Монреаля» объяснил, что делает бросок Овечкина особенным

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Джейк Аллен перед матчем с «Вашингтон Кэпиталз» поделился мнением о броске капитана столичной команды Александра Овечкина.

«Бросок Овечкина? У него есть все вариации. Шайба после его бросков летит по кривой, опускается, ныряет. Есть много вещей, которые большинство парней не могут сделать. Я думаю, что это, очевидно, является свидетельством того, насколько он важный человек; насколько он силён. Часто его шайбы меняют направление в полёте. Это не бросок по прямой. Ты должен быть в правильном положении. Это не вопрос реакции. Это больше вопрос позиции. Не зря он лучший снайпер всех времён», — приводит слова Аллена Montreal Gazette.

Напомним, в трёх матчах Овечкин набрал 1 (0+1) очко. В следующей встрече «Кэпиталз» сыграют в гостях с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоится 22 октября.