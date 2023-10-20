Овечкин высказался о том, что впервые не смог нанести броски по воротам в двух играх кряду

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой личный антирекорд. Впервые в карьере капитан столичной команды ни разу не нанёс броски по воротам соперников в двух матчах подряд. Всего таких встреч у него 19 за всё время выступления в НХЛ.

«Я ни разу не бросил в двух последних матчах? Всё случается в первый раз, понимаете? Как игрок ты хочешь бросать, забивать, создавать моменты для своих товарищей по команде и для себя. Но, как я уже сказал, всё бывает в первый раз.

У нас был очень хороший тренировочный лагерь. Мы чувствовали себя хорошо. Но, когда начался сезон, вы можете заметить, что чего-то не хватает. Вот почему я должен вести за собой команду», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».