Игорь Ларионов рассказал, когда в состав «Торпедо» вернутся травмированные лидеры

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался после победы в матче с «Амуром» (4:2).

«Могу ли рассчитывать на Коваленко и Гончарука в выездной серии? Вопрос непростой, потому что я не доктор и мне сложно залезть в психологическое состояние, травмы, [определить], где эта грань. Естественно, игроки — профессионалы, играют через боль. Но насколько эта боль мешает хоккеисту, может определить только сам игрок.

Могу сказать, что Гонч выйдет на лёд в понедельник. Это будет его первый выход после того, как он вышел из состава. Танк тренируется, катается, вроде ему лучше. Примерно он к нам подключится в Мытищах — на трёх матчах, которые мы проведём в ноябре с «Куньлунем», «Спартаком» и «Витязем». Пока такой план. До этого ещё 10 дней. Есть время, чтобы посмотреть за его состоянием.

По Сержу Гончаруку — он сам нам скажет в понедельник, во вторник, в среду, в каком состоянии он находится и когда на него можно рассчитывать», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.