Тренер «Торпедо» рассказал, зачем вызывал к себе ряд игроков перед матчем с «Амуром»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался после победы в матче с «Амуром» (4:2).

«В плане усталости ты, естественно, пользуешься любой возможностью, чтобы привести ребят в порядок. Но, наверное, самая сложная усталость — психологическая. Когда ты проигрываешь, когда ты находишься на грани того, чтобы выиграть матч, и проигрываешь в конце, это немножко начинает бить по уверенности. Возникают сомнения в головах ребят, начинается самокопание, самокритика. В этом плане самое важно найти правильные слова, чтобы не было коллективной просадки. Это очень важно.

Это касается лидеров. Я вчера вызывал шесть или семь человек — тех, кто постарше. Для того, чтобы они были той движущей силой, той уверенностью, которая необходимо молодёжи. В этом плане сегодня всё удалось. Начало было шикарное. Мы не старались удерживать счёт, играть от обороны. Создали много моментов, которые могли закончиться голом. Команда выигрывает — задание выполнили, команда проигрывает — естественно, можно найти любые причины», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.