Игрок «Калгари» — о буллите Кузнецова: мы все торчим рядом, нужно ограничение по времени

Канадский защитник «Калгари Флэймз» Маккензи Уигар высказался о манере реализации буллитов российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым. Нападающий в своём обычном стиле исполнил попытку во встрече с «огоньками» и пробил вратаря Якоба Маркстрёма.

«Мне нравятся серии буллитов, наблюдать за мастерством парней, но для этого должно быть ограничение по времени – мы все торчим рядом (пауза). Но, очевидно, это работает», — приводит слова Уигара Sportsnet.

Российский форвард известен своим стилем, когда он медленно сближается с вратарём, контролируя шайбу, и выжидает нужное движение вратаря, чтобы нанести точный бросок. Кузнецов неоднократно был раскритикован за такую манеру реализации штрафных бросков.