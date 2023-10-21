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Игрок «Калгари» — о буллите Кузнецова: мы все торчим рядом, нужно ограничение по времени

Игрок «Калгари» — о буллите Кузнецова: мы все торчим рядом, нужно ограничение по времени
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Канадский защитник «Калгари Флэймз» Маккензи Уигар высказался о манере реализации буллитов российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым. Нападающий в своём обычном стиле исполнил попытку во встрече с «огоньками» и пробил вратаря Якоба Маркстрёма.

«Мне нравятся серии буллитов, наблюдать за мастерством парней, но для этого должно быть ограничение по времени – мы все торчим рядом (пауза). Но, очевидно, это работает», — приводит слова Уигара Sportsnet.

Российский форвард известен своим стилем, когда он медленно сближается с вратарём, контролируя шайбу, и выжидает нужное движение вратаря, чтобы нанести точный бросок. Кузнецов неоднократно был раскритикован за такую манеру реализации штрафных бросков.

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