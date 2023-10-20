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Никита Задоров выступил с предложением о буллитах после попытки Евгения Кузнецова

Никита Задоров выступил с предложением о буллитах после попытки Евгения Кузнецова
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Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров поделился мнением о манере исполнения буллитов соотечественником, нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым. Кроме того, хоккеист выступил с предложением относительно штрафных бросков.

«Никита Задоров сказал, что европейцы участвуют в сериях буллитов с юных лет, и это, по его словам, объясняет, почему Кузнецов так хорош в них. Тем не менее крупный российский защитник считает, что при каждой попытке необходимо использовать своего рода таймер для броска», — говорится в сообщении Sportsnet.

Российский форвард известен своим стилем, когда он медленно сближается с вратарём, контролируя шайбу, и выжидает нужное движение вратаря, чтобы нанести точный бросок. Кузнецов неоднократно был раскритикован за такую манеру реализации штрафных бросков.

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