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«Филадельфии» смогла отыграться в матче с «Даллас», но проиграла в овертайме

Сегодня, 22 октября, «Даллас Старз» обыграл на своей площадке «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 5:4 (2:2, 1:0, 1:2, 1:0 — ОТ).

В составе «Даллас» заброшенными шайбами отметились Уайатт Джонстон, Тайлер Сегин, Роопе Хинц, Джейми Бенн и Джо Павелски.

За «Филадельфию» отличились Джоэль Фараби, Шон Уокер, а также дубль на счету Трэвиса Конечны.

После трёх сыгранных матчей «Даллас» занимает шестое место с пятью очками в Западной конференции. «Филадельфия» расположилась на третьей строчке Восточной конференции, набрал шесть очков в четырёх играх чемпионата.

В следующем матче «звёзды» сыграю в гостях с «Питтсбург Пингвинз», а «Филадельфия» проведёт игру с «Вегас Голден Найтс».