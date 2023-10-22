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«Филадельфии» смогла отыграться в матче с «Даллас», но проиграла в овертайме

«Филадельфии» смогла отыграться в матче с «Даллас», но проиграла в овертайме
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Сегодня, 22 октября, «Даллас Старз» обыграл на своей площадке «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 5:4 (2:2, 1:0, 1:2, 1:0 — ОТ).

В составе «Даллас» заброшенными шайбами отметились Уайатт Джонстон, Тайлер Сегин, Роопе Хинц, Джейми Бенн и Джо Павелски.

За «Филадельфию» отличились Джоэль Фараби, Шон Уокер, а также дубль на счету Трэвиса Конечны.

После трёх сыгранных матчей «Даллас» занимает шестое место с пятью очками в Западной конференции. «Филадельфия» расположилась на третьей строчке Восточной конференции, набрал шесть очков в четырёх играх чемпионата.

В следующем матче «звёзды» сыграю в гостях с «Питтсбург Пингвинз», а «Филадельфия» проведёт игру с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Джонстон (Бенн) – 04:02     2:0 Сегин (Сутер, Хейсканен) – 07:52     2:1 Фараби (Бринк, Кейтс) – 10:12     2:2 Конечны (Кейтс) – 16:36 (sh)     3:2 Хинц (Робертсон, Павелски) – 20:30     4:2 Бенн (Джонстон) – 50:36     4:3 Конечны (Санхайм, Лотон) – 51:58 (sh)     4:4 Уокер (Замула) – 52:45 (sh)     5:4 Павелски (Джонстон) – 62:13    
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