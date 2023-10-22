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Главный тренер «Торонто» не стал защищать Самсонова после его провала в матче с «Тампой»

Главный тренер «Торонто» не стал защищать Самсонова после его провала в матче с «Тампой»
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Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ) не стал вставать на защиту российского голкипера Ильи Самсонова, для которого эта встреча закончилась уже на 14-й минуте первого периода.

На старте матча Самсонов пропустил три гола после четырёх бросков и был заменён на американского вратаря Джозефа Уолла, который в дальнейшем отрази 29 бросков подряд, не пропустив ни одной шайбы.

«Почему был заменён Самсонов? Нельзя пропускать три гола после четырёх бросков. Вот и всё», — приводит слова Кифа журналист Марк Мастерс.

В составе «Тампы» дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров и ещё один гол забил Алекс Барре-Буле. Также на счету Кучерова результативная передача. Защитник Михаил Сергачёв также записал в свой актив результативную передачу.

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