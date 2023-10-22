«Наступаем на те же грабли». Лишка рассказал, в чём нужно прибавить «Северстали»

Нападающий «Северстали» Адам Лишка рассказал, что череповецкой команде немного не хватает опыта, из-за наличия в составе большого количества молодёжи.

«Мне кажется, у нас много талантливой молодёжи. Думаю, в течение сезона мы можем ещё прибавить. Прежде всего в опыте, потому что иногда в концовках матчей нам не хватает именно его. Мы наступаем на те же грабли и где-то теряем очки. Уверен, это всё временно. Вместе на льду мы всё сможем, потому что я верю в каждого нашего хоккеиста и команду», — цитирует Лишку Legalbet.

«Северсталь» с 19-ю очками находится на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.