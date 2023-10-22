«Чуть-чуть проспали начало игры». Жамнов оценил волевую победу в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал волевую победу в матче с «Адмиралом» (4:3).

«Чуть-чуть проспали начало игры, совершили небольшие ошибки. Хорошо, что вернулись, стали играть по заданию, результатом довольны. Единственное – хотелось бы лучше использовать свои моменты. Надо отдать должное сопернику, игра была интересная и агрессивная с обеих сторон.

Связано ли неудачное начало с физикой? Да я не буду оправдываться, все команды сюда приезжают, и искать оправдания в виде часовых поясов неправильно. Просто проспали начало игры. Молодцы, что вернулись, по лавке было видно, что ребята настроены. Победы дают уверенность команде, если делать всё правильно. Игровая дисциплина – один из главных факторов: если команда играет по заданию, результат налицо», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

Благодаря этой победе «Спартак» вышел на первое место в общей таблице КХЛ.