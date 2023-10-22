Щитов рассказал, как на результаты «Сочи» повлияет обмен нападающего Борны Рендулича в СКА

Бывший защитник ХК «Сочи» Никита Щитов рассказал как повлияет на результаты «Сочи» обмен нападающего Борны Рендулича в СКА. С момента обмена хорватского форварда сочинский клуб проиграл в четырёх из пяти матчей.

«Рендулич играл важную роль, он очень хорошо реализовывал свои моменты, но не думаю, что это влияет так сильно. У любой команды в определённый период бывают спады. Думаю, ХК «Сочи» будет в плей-офф. Команда ведь не вчистую проигрывает эти матчи.

Матвей Мичков поможет ХК «Сочи»? Мичков, Тянулин, Хуснутдинов и, в первую очередь, Бердин. Также Джесси Грэм — хороший защитник. В принципе у «Сочи» есть всё, чтобы попадать в плей-офф. Очковый задел сделан, нужно держаться и выигрывать», — цитирует Щитова «РБ Спорт».