«Авангард» снял вратаря в овертайме и победил «Металлург» в гостях

В Магнитогорске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
Первый период обошёлся без заброшенных шайб.
На шестой минуте второго периода Валерий Орехов с передачи Павла Акользина открыл счёт в игре. На 14-й минуте периода Валентин Пьянов с передач Либора Шулака и Владимира Ткачёва восстановил равенство в счёте. Спустя три минуты Егор Яковлев с передач Егора Коробкина и Ильи Набокова вновь вывел хозяев вперёд. За шесть секунд до конца периода Сергей Бойков с передач Либора Шулака и Никиты Холодилина сделал счёт 2:2.
В начале третьей двадцатиминутки Игорь Мартынов с передач Михаила Беляева и Александра Филатьева впервые вывел гостей вперёд. В середине периода Валерий Орехов с передач Дениса Зернова и Максима Карпова вновь сделал счёт равным.
В овертайме омичи сняли вратаря, и Рид Буше принёс победу «ястребам».
- 22 октября 2023
-
16:40
-
16:36
-
16:19
-
16:07
-
15:50
-
15:35
-
15:15
-
14:50
-
14:35
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:15
-
12:52
-
12:35
-
12:16
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:25
-
08:07
-
07:44
-
07:24
-
07:01
-
06:45
-
06:24