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«Авангард» снял вратаря в овертайме и победил «Металлург» в гостях

«Авангард» снял вратаря в овертайме и победил «Металлург» в гостях
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В Магнитогорске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

На шестой минуте второго периода Валерий Орехов с передачи Павла Акользина открыл счёт в игре. На 14-й минуте периода Валентин Пьянов с передач Либора Шулака и Владимира Ткачёва восстановил равенство в счёте. Спустя три минуты Егор Яковлев с передач Егора Коробкина и Ильи Набокова вновь вывел хозяев вперёд. За шесть секунд до конца периода Сергей Бойков с передач Либора Шулака и Никиты Холодилина сделал счёт 2:2.

В начале третьей двадцатиминутки Игорь Мартынов с передач Михаила Беляева и Александра Филатьева впервые вывел гостей вперёд. В середине периода Валерий Орехов с передач Дениса Зернова и Максима Карпова вновь сделал счёт равным.

В овертайме омичи сняли вратаря, и Рид Буше принёс победу «ястребам».

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Орехов (Акользин) – 25:55 (5x5)     1:1 Пьянов (Шулак, Ткачёв) – 33:06 (5x4)     2:1 Яковлев (Коробкин, Набоков) – 36:03 (5x5)     2:2 Бойков (Шулак, Холодилин) – 39:54 (5x5)     2:3 Мартынов (Беляев, Филатьев) – 42:28 (5x5)     3:3 Орехов (Зернов, Карпов) – 49:56 (5x5)     3:4 Буше (Спунер) – 61:15 (3x3)    
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