«Авангард» снял вратаря в овертайме и победил «Металлург» в гостях

В Магнитогорске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

На шестой минуте второго периода Валерий Орехов с передачи Павла Акользина открыл счёт в игре. На 14-й минуте периода Валентин Пьянов с передач Либора Шулака и Владимира Ткачёва восстановил равенство в счёте. Спустя три минуты Егор Яковлев с передач Егора Коробкина и Ильи Набокова вновь вывел хозяев вперёд. За шесть секунд до конца периода Сергей Бойков с передач Либора Шулака и Никиты Холодилина сделал счёт 2:2.

В начале третьей двадцатиминутки Игорь Мартынов с передач Михаила Беляева и Александра Филатьева впервые вывел гостей вперёд. В середине периода Валерий Орехов с передач Дениса Зернова и Максима Карпова вновь сделал счёт равным.

В овертайме омичи сняли вратаря, и Рид Буше принёс победу «ястребам».