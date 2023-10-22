Яковлев — об игре с «Авангардом»: 0:4 в плей-офф в уме не держали, было давно и неправда

Капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4 ОТ).

«На чём делали акцент в игре? Меньше удаляться, у соперника хорошие мастера, могут исполнить. Нужно было получше сыграть концовку второго периода, когда гол пропустили и удаление заработали.

Держали ли в голове поражение в Омске и 0:4 от них в плей-офф? 0:4 в плей-офф не держали, это было давно и неправда. А прошлую игру разбирали, хотелось исправиться, выиграть, по-другому сыграть. Сегодня был полный стадион, игры с «Авангардом» всегда очень значимые для нас.

Насколько довольны качеством игры? Не могу сказать, что мы плохо играли. Хорошо играли, уступили где-то в мелочах. Создали много моментов, не опустили руки, когда проигрывали, могли забить. Считаю, по такой игре потеряли очко, играли хорошо», — сказал Яковлев в интервью Metaratings.ru.

Ранее Егор Яковлев оценил голевую передачу от вратаря «Магнитки» Ильи Набокова.