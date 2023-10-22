«С такой фамилией нельзя по-другому играть клюшкой». Яковлев — об игре вратаря И. Набокова

Капитан и защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал поражение от «Авангарда» и оценил голевую передачу от вратаря «Магнитки» Ильи Набокова.

«Этот матч отличался от игры в Омске. Мы играли лучше, чем в прошлом матче. Уступили в мелочах. Отработанная комбинация в овертайме принесла свои плоды. Мы неплохо играли в атакующий интересный хоккей. Создали много моментов, но не забили.

Мой гол после передачи вратаря? Такое решение от Ильи не удивило. С такой фамилией нельзя по-другому играть клюшкой. Егор Коробкин многое сделал, протащил шайбу, мне только оставалось бросить. Спасибо большое ребятам», — приводит слова Яковлева сайт КХЛ.

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