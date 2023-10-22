Фёдоров: ЦСКА играть не разучился, пока сложновато вытаскивать из себя

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4).

«Ак Барс» с победой, хорошая игра в их исполнении, особенно в неравных составах. К сожалению, не удаётся нам выдать удачную серию игр. Но чтобы её выдать, все 60 минут нужно играть, а пока это не получается делать на регулярной основе. Продолжаем искать ключи. Ребята правильно сказали – нужны эмоции, запал, чтобы играть ровно, надёжно и на результат.

Чем объяснить удаление Сергея Плотникова в концовке, когда команде нужно было отыгрываться? Можно объяснить определёнными эмоциями.

Сегодня сыграл вратарский фактор, Тимур Билялов сыграл хорошо, а Илья Федотов не взял свои шайбы? Все должны играть хорошо, вратарь – часть команды. Я считаю, что вся команда наошибалась, получала удаления в сложные моменты. А что Билялов здорово сыграл – это факт. Результат на табло, будем стараться играть немножко с другими эмоциями. Играть мы не разучились, но пока нам сложновато вытаскивать из себя на регулярной основе.

В этом сезоне «Ак Барс» обыграл ЦСКА с общим счётом 9:3. Настолько сильно изменились команды по сравнению с финалом Кубка Гагарина? Не думаю, что было много перемен. У каждой команды в межсезонье есть точечные изменения, мы не исключение. Счёт счётом, но сезон продолжается, мы реально ищем ключи к каждому матчу, но пока не получается выдать серию хороших игр», — приводит слова Фёдорова сайт «Ак Барса».