Фёдоров ответил на вопрос, влияют ли на ЦСКА скандалы, связанные с судебными делами

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения от «Ак Барса» (1:4) рассказал, влияют ли на игру армейцев судебные дела в отношении клуба и вратаря Ивана Федотова.

«Связываю ли неудачное начало сезона со скандалами вокруг команды, сейчас сразу четыре дела в отношении ЦСКА будут рассматриваться в CAS? Что такое CAS? Где это находится? Не говорите, я поясню сам. Где этот суд, и где команда ЦСКА из КХЛ? Наверное, так можно ответить на эмоциях, по горячим следам. Я не думаю, что это всё влияет, у нас опытный коллектив, мы многое прошли вместе. Думаю, тут дело немножко в другом, мы знаем причины и работаем над ними», — приводит слова Фёдорова пресс-служба «Ак Барса».

После поражения ЦСКА прервал свою победную серию, которая составляла три матча. В следующей встрече «Ак Барс» в Казани примет омский «Авангард». ЦСКА сыграет в гостях с «Адмиралом». Оба матча состоятся 24 октября.