«С каждой минутой нам было всё тяжелее и тяжелее». Козлов — о поражении «Салавата» с 2:0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:3 ОТ). Напомним, уфимцы вели в матче со счётом 2:0.

«Хорошее начало с нашей стороны. Забили два гола, затем начали невынужденно ошибаться в средней зоне, позволили «Динамо» создать моменты. Большой объём работы получили шесть наших защитников. Было видно, что с каждой минутой нам было всё тяжелее и тяжелее. По такой игре и по потраченным силам сегодняшнее одно очко как за два.

Снова вели 2:0, как и в первой игре, чего в этот раз не хватило для победы? Не хватило третьего гола. Игра была такая, соперник – быстрая команда, хорошо прессингует. Дома у нас было больше контроля шайбы в атаке.

Будут ли изменения в составе и как оценю игру вратаря? Илья сегодня нас держал в игре, было много опасных моментов. Вратарь нас выручал, он молодец. Изменения в составе будут.

Настраивали Дроздова перед игрой в Минске? Нет, он любит Минск и Беларусь. Его настраивать не надо, он всегда выкладывается на 100 процентов.

По сезону неплохое большинство, но бывает, когда мало бросаем, сегодня был один или два броска в нескольких попытках? Согласен, большинство должно делать разницу. У нас выходят лидеры, они должны выходить и решать вопрос.

Что надо делать, чтобы забросить Пустозёрову, не планируем его отправку в «Торос»? Нет, отправку в «Торос» не рассматриваем. Ему надо продолжать работать и верить в себя», – цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

В следующей игре минское «Динамо» сыграет в гостях с астанинским «Барысом» 27 октября. Уфимский клуб 24 октября сыграет в гостях с нижегородским «Торпедо».