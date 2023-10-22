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Защитник «Калгари» Андерссон подал апелляцию на дисквалификацию, решение примет Беттмэн

Защитник «Калгари» Андерссон подал апелляцию на дисквалификацию, решение примет Беттмэн
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Защитник «Калгари Флэймз» Расмус Андерссон подал апелляцию на свою четырёхматчевую дисквалификацию, сообщает Эллиотт Фридман в соцсети Х (ранее Twitter).

«Расмус Андерссон подаст апелляцию на свою дисквалификацию. Его заслушает комиссар Гэри Беттмэн. Поскольку в дисквалификации меньше шести игр (и не было очного слушания), независимого арбитража нет. Последнее слово остаётся за Беттмэном», — написал Фридман.

Напомним, Андерссон ударил в голову нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Патрика Лайне за секунду до финальной сирены при счёте 3:1 в пользу «Коламбуса». На защитника «Флэймз» сразу набросились хоккеисты «Коламбуса». Лайне остался лежать на льду, а судьи после видеопросмотра выписали Андерссону большой и дисциплинарный до конца игры штрафы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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