Хет-трик Дебринкэта помог «Детройту» крупно обыграть «Калгари», у Задорова — передача

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
В составе победителей хет-трик оформил Алекс Дебринкэт и ещё по разу отличились Джо Велено, Дилан Ларкин и Джейк Уолман.
За «Калграри» забивали Эндрю Манджапане и белорусский нападающий Егор Шарангович. Российский защитник Никита Задоров отметился результативной передачей.
Таким образом, «Детройт» продлил победную серию до пяти матчей. «Калгари», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей.
В следующем матче «Детройт» встретится с «Сиэтл Кракен», а «Калгари» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».
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