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Хет-трик Дебринкэта помог «Детройту» крупно обыграть «Калгари», у Задорова — передача

Хет-трик Дебринкэта помог «Детройту» крупно обыграть «Калгари», у Задорова — передача
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей хет-трик оформил Алекс Дебринкэт и ещё по разу отличились Джо Велено, Дилан Ларкин и Джейк Уолман.

За «Калграри» забивали Эндрю Манджапане и белорусский нападающий Егор Шарангович. Российский защитник Никита Задоров отметился результативной передачей.

Таким образом, «Детройт» продлил победную серию до пяти матчей. «Калгари», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей.

В следующем матче «Детройт» встретится с «Сиэтл Кракен», а «Калгари» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2023, понедельник. 00:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Дебринкэт (Холл, Рэймонд) – 01:59     2:0 Велено (Шьяро, Холл) – 09:44     3:0 Ларкин (Дебринкэт) – 22:00     3:1 Манджапане (Баклунд, Коулман) – 32:12     4:1 Дебринкэт (Ларкин, Рэймонд) – 33:33     4:2 Шарангович (Дьюр, Задоров) – 38:34     5:2 Уолман (Спронг, Перрон) – 43:07     6:2 Дебринкэт (Рэймонд, Холл) – 43:44    
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