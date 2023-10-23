В «Эдмонтоне» назвали срок, на который выбыл Коннор Макдэвид

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получил травму верхней части тела во время матча с «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ). Ожидается, что капитан «нефтяников» выбыл на одну-две недели. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Макдэвид покинул площадку в конце третьего периода и ушёл в раздевалку, держась за левый бок. В текущем сезоне Коннор провёл пять матчей, в которых набрал восемь очков — забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.

После пяти сыгранных матчей канадский клуб набрал три очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече «Эдмонтон Ойлерз» сыграет в гостях с «Миннесотой Уайлд». Игра состоится в ночь на 25 октября в 4:00 мск.