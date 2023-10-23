The Hockey Writers: обмен Манты из «Вашингтона» осложняется его зарплатой и статистикой

Журналист Джим Парсонс в статье на сайте The Hockey Writers рассказал о сложностях с вероятным обменом нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Манты.

«Что касается Манты, то «Вашингтон Кэпиталз» активно изучает варианты обмена вингера. Несмотря на все усилия, обмен 29-летнего игрока оказался сложной задачей, особенно из-за его не лучшей статистики и значительных обязательств по зарплате. Учитывая кэпхит в $ 5,7 млн на текущий сезон, найти подходящих торговых партнёров оказывается непросто», — сказано в статье Парсонса.

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Манта провёл три матча, в которых результативными действиями не отметился. Показатель полезности хоккеиста составил «-1».