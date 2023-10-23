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The Athletic назвал восемь главных ограниченно свободных агентов и их возможные контракты

The Athletic назвал восемь главных ограниченно свободных агентов и их возможные контракты
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Авторитетное издание The Athletic составило список из восьми главных хоккеистов, которые могут стать ограниченно свободными агентами в 2024 году. Кроме того, были предложены предположительные варианты будущих соглашений.

Антон Лунделль, «Флорида Пантерз»: три года с кэпхитом $ 5,2 млн;
Доусон Мерсер, «Нью-Джерси Дэвилз»: $ 6-7 млн;
Лукас Рэймонд, «Детройт Ред Уингз»: долгосрочный контракт с кэпхитом выше $ 6 млн/соглашение на два сезона со среднегодовой зарплатой $ 2-3 млн;
Райан Линдгрен, «Нью-Йорк Рейнджерс»: четыре года с кэпхитом $ 5,6 млн;
Каапо Какко, «Нью-Йорк Рейнджерс»: $ 5 млн;
Куинтон Байфилд, «Лос-Анджелес Кингз»: $ 2 млн;
Мартин Нечас, «Каролина Харрикейнз»: шесть лет с кэпхитом $ 6,8 млн;
Джереми Свейман, «Бостон Брюинз»: около $ 5 млн.

Линдгрен точно заслужил новый контракт
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