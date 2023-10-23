Андрей Свечников впервые после травмы принял участие в тренировке в «контактной» джерси

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников впервые после тяжёлой травмы принял участие в тренировке в «контактной» джерси, сообщается на официальной странице клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

«Доброе утро всем, а особенно Андрею Свечникову, который уже не в жёлтой бесконтактной майке!» — говорится в сообщении.

Фото: Официальный сайт «Каролины»

Напомним, Свечников пропустил остаток прошлого сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В сезоне-2022/2023 россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков. «Каролина» дошла до финала Восточной конференции, где проиграла серию «Флориде Пантерз» — 0-4.

Свечникова не допустили к участию в первом матче сезона с «Оттавой Сенаторз» 12 октября. Медицинская комиссия пришла к решению, что нападающий ещё не готов выходить на лёд.