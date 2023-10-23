Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кузнецов шуткой отреагировал на новость, что Самсонов не сыграет с «Вашингтоном»

Кузнецов шуткой отреагировал на новость, что Самсонов не сыграет с «Вашингтоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пошутил, узнав, что его соотечественник, вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов начнёт очный матч команд в запасе.

«Думаю, теперь нам придётся постараться ещё больше (смеётся). Нет, чувак, это всё шутки. Но мы с ним и его семьёй очень близкие друзья», — приводит слова Кузнецова журналист Люк Фокс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Самсонов был задрафтован «Вашингтоном» в 2015 году в первом раунде под общим 22-м номером. Российский вратарь отыграл за столичную команду три сезона — с 2019 по 2022 год. В межсезонье-2022 «Вашингтон» не стал продлевать контракт с Самсоновым. После этого голкипер заключил соглашение с «Торонто».

В ночь с 24 на 25 октября «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги примет «Торонто». Встреча стартует в 1:00 мск.

Материалы по теме
Никита Задоров выступил с предложением о буллитах после попытки Евгения Кузнецова
Вратарь «Торонто» Самсонов рассказал про обед с Овечкиным и Кузнецовым перед матчем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android