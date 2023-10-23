Кузнецов шуткой отреагировал на новость, что Самсонов не сыграет с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пошутил, узнав, что его соотечественник, вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов начнёт очный матч команд в запасе.

«Думаю, теперь нам придётся постараться ещё больше (смеётся). Нет, чувак, это всё шутки. Но мы с ним и его семьёй очень близкие друзья», — приводит слова Кузнецова журналист Люк Фокс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Самсонов был задрафтован «Вашингтоном» в 2015 году в первом раунде под общим 22-м номером. Российский вратарь отыграл за столичную команду три сезона — с 2019 по 2022 год. В межсезонье-2022 «Вашингтон» не стал продлевать контракт с Самсоновым. После этого голкипер заключил соглашение с «Торонто».

В ночь с 24 на 25 октября «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги примет «Торонто». Встреча стартует в 1:00 мск.