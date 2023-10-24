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Стало известно, кто будет исполнять обязанности спортивного директора «Адмирала»

«Адмирал» в официальном телеграм-канале объявил о назначении Виктора Гордиюка на пост исполняющего обязанности спортивного директора клуба.

«Сезоны-2019/2020 и 2020/2021 Виктор Иосифович провёл на посту директора по развитию ХК «Адмирал» и хоккея в Приморье. С июля 2021 по ноябрь 2022 года возглавлял МХК «Тайфун». До сегодняшнего дня являлся помощником президента ХК «Адмирал», — говорится в сообщении.

Ранее Вадим Аверкин покинул пост спортивного директора «Адмирала». Напомним, специалист занимал свой пост в «Адмирале» с мая 2021 года.

В нынешнем сезоне дальневосточная команда находится на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. У клуба из Владивостока после 19 сыгранных встреч всего лишь 12 очков. «Адмирал» потерпел шесть поражений подряд в последних матчах.