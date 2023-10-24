В ФХР рассказали о контактах с ИИХФ по допуску юношеских сборных России до турниров

Заместитель генерального директора Федерации хоккея России Александр Кикнадзе поделился информацией о переговорах с Международной федерацией хоккея. ФХР делала запрос в ИИХФ по поводу возможности допуска юношеских и юниорских национальных команд России. Международная федерация хоккея отказалась допускать российскую сборную U16 до юношеских Олимпийских игр.

«Находимся в рабочем контакте и взаимодействуем по отдельному кругу вопросов. В сентябре принимали участие в конгрессе международной федерации виртуально. Обратились с письмом с просьбой о предоставлении сборной страны до 16 лет возможности стартовать в юношеских Олимпийских играх. К сожалению, получили отказ. После этого направили соответствующий запрос на участие национальной команды до 18 лет в ЧМ. Пока ждём ответа», — приводит слова Кикнадзе «RT на русском».