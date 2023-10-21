Щитов: лучше создавайте условия, чтобы не хотели уезжать. Очень много коррупции в хоккее

Хоккейный эксперт и бывший игрок ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился мыслями о возможном введении ограничений на отъезд российских игроков за границу. Министерство спорта России займётся разработкой соответствующего закона. По мнению Щитова, прежде всего стоит создать условия для того, чтобы хоккеисты сами хотели оставаться в России. Эксперт считает, что запреты — самое простое, но не эффективное решение.

«Я вообще против запретов. Лучше создавайте условия, чтобы хоккеисты не хотели уезжать. Нужно начинать с детских школ, чтобы там работали квалифицированные специалисты, чтобы был принят закон, ограничивающий влияние родителей на тренеров. Родители пользуются своим статусом, хоккеисты играют за деньги, а тренеры мало зарабатывают, поэтому подвержены влиянию. Обязательно должны быть методисты, которые контролируют тренировочный процесс. У нас детей с шести-семи лет загоняют, бывают и по две тренировки в день, готовят как на профессиональном и полупрофессиональном уровне. Когда у нас начнёт правильно развиваться детский хоккей — а сейчас его убили, и будут созданы все условия, тогда никто не захочет уезжать из страны.

Сейчас уезжают, чтобы развиваться. Очень много коррупции в хоккее, и никто не хочет ничего менять, потому что эта система для кого-то выгодна. Вот с этим нужно бороться. Сделать ограничения на выезд — самое простое, но нужно начинать с детского хоккея, это основа основ. Один игрок уедет — но мы будем знать, что на его место есть десять других. У нас огромная страна, и скауты должны искать во всех регионах. Но, как правило, скауты в клубах стараются привозить не талантливых игроков, а тех, у кого папа имеет большие деньги. Родители матерятся на трибунах, безобразно себя ведут, тренеры орут на детей. В итоге получаются не мужчины и личности в хоккее, а жестокие, озлобленные, забитые люди с психологической травмой в спорте. Поэтому нужно начинать совсем с другого. Но, думаю, мои слова никто не услышит и никакая работа в этом направлении проводиться не будет. В ФХР скажут, что придумали законы и построили катки, а всё остальное забудут. Это самое печальное для меня и хоккейных специалистов, которые всё понимают», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».