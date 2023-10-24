«Спартак» одержал девятую победу подряд, уверенно обыграв «Амур»

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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

Первый период прошёл без голов. На 28-й минуте Дмитрий Вишневский, реализовав большинство с передачи Шейна Принса, вывел «Спартак» вперёд. На 45-й минуте Шейн Принс после паса Максима Цыплакова удвоил преимущество москвичей. На 54-й минуте Павел Порядин забросил третью шайбу. Очки за результативные передачи получили Андрей Локтионов и Николай Голдобин. Точку во встрече поставил Николай Голдобин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в гостях сыграет с «Сибирью». «Амур» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 26 октября.