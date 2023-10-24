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«Спартак» одержал девятую победу подряд, уверенно обыграв «Амур»

«Спартак» одержал девятую победу подряд, уверенно обыграв «Амур»
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2023, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
0:1 Вишневский (Принс) – 28:00 (5x4)     0:2 Принс (Цыплаков) – 44:03 (5x4)     0:3 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 53:06 (5x4)     0:4 Голдобин (Порядин, Савиков) – 58:56 (en)     1:4 Капустин (Рылов, Грачёв) – 59:56 (4x5)    

Первый период прошёл без голов. На 28-й минуте Дмитрий Вишневский, реализовав большинство с передачи Шейна Принса, вывел «Спартак» вперёд. На 45-й минуте Шейн Принс после паса Максима Цыплакова удвоил преимущество москвичей. На 54-й минуте Павел Порядин забросил третью шайбу. Очки за результативные передачи получили Андрей Локтионов и Николай Голдобин. Точку во встрече поставил Николай Голдобин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в гостях сыграет с «Сибирью». «Амур» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 26 октября.

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