Мэттьюс: Овечкин и Кросби указывали путь и давали нам возможность попасть в НХЛ

Нападающий и лидер «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс в преддверии очного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» поделился мнением о российском капитане столичной команды Александре Овечкине.

«Очевидно, что Ови и Сид (Сидни Кросби, капитан «Питтсбург Пингвинз». — Прим. «Чемпионата»), придя в НХЛ, так долго были лицом лиги. Они были действительно хорошими послами, просто указывали путь и давали нам возможность попасть в НХЛ… Они по-прежнему продолжают играть на высоком уровне, несмотря на свой возраст и на то, как долго они находятся в НХЛ.

Очень интересно наблюдать за фактором стабильности. Это всегда те матчи, к которым вы готовитесь и ждёте с предвкушением», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.