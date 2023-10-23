Александр ещё не забил в новом сезоне, но это не худшее для него. Он теперь не побьёт рекорд Гретцки и приведёт «Вашингтон» к провалу?

«Ощущение, что Овечкин больше никогда не забьёт». В США в ужасе от кошмарной серии Ови

Александр Овечкин показал один из худших стартов сезона в карьере. Нападающий повторил личный антирекорд по количеству матчей без голов с начала чемпионата и за четыре встречи набрал лишь 2 (0+2) очка.

В целом же его сухая серия также почти антирекордна — сразу девять матчей с учётом прошлой регулярки капитан «Вашингтона» не может отличиться. Лишь раз Овечкин не мог забить дольше — с февраля по март 2017 года Александр не забивал на протяжении аж 10 встреч.

Кроме того, форвард прервал рекордную в истории НХЛ серию. Со старта карьеры Овечкин ни разу не проводил сразу два матча подряд без бросков. Серия остановилась на отметке в 1349 встреч.

Это не единственная серия Овечкина, которая прервалась Журналист из США рассказал об уникальном достижении Александра Овечкина

Само собой, такая катастрофическая ситуация не могла остаться незамеченной. В Северной Америке поднялся шквал обсуждений, критики, страха, поддержки и похвалы (даже от соперников!) в адрес Ови. Предлагаем ознакомиться с лучшими моментами.

«Вы не можете игнорировать тот факт, что ему 38 лет»

Журналист Sportsnet Майкл Амато считает, что не только Овечкин виноват в слабом старте команды в сезоне.

«Можем ли мы увидеть первые признаки упадка Александра Овечкина? Снайпер «Вашингтон Кэпиталз» ещё не забил в этом сезоне, а недавно впервые в карьере провёл два матча подряд без бросков. Конечно, всё ещё только начало сезона, но даже в прошлом году Овечкин впервые в карьере за полный сезон не смог нанести 300 бросков.

Что может быть более тревожным, так это то, что «Кэпиталз» вообще не выглядят сильными на старте. У «Вашингтона» не так много молодых талантов, с которыми мог бы играть Овечкин, да и в целом команда выглядит медленной. Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши совсем не похожи на тех игроков, которыми они когда-то были, а Евгений Кузнецов нестабилен. Они застряли, пожалуй, в худшем положении, недостаточно плохом, чтобы претендовать на первый драфт-пик, и недостаточно хорошем, чтобы бороться за выход в плей-офф.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

К слабому старту Овечкина добавляется игра в большинстве «Кэпс», которой ещё предстоит найти путь к воротам. Во многом это связано с тем, что Овечкин, очевидно, не забивает, но, когда остальная часть вашей команды не представляет такой же угрозы, противникам внезапно становится легче сосредоточиться на том, чтобы остановить запатентованный Овечкин бросок в касание при игре с численным преимуществом. Однако год назад новый главный тренер Спенсер Карбери входил в штаб «Торонто», занявшего второе место в НХЛ по этому показателю, так что есть основания полагать, что «Кэпс» смогут изменить ситуацию.

Пока что вы не можете списать Овечкина со счетов, но также не можете игнорировать тот факт, что ему 38 лет и у него за плечами много пройденных трудностей. В какой-то момент все начинают регрессировать, а Овечкин удерживается от спада дольше, чем большинство игроков. Так что вам придётся надеяться, что он сможет отбиваться от Отца Времени как минимум ещё год», — заключил Амато.

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер объяснила, почему фанатам «столичных» не стоит переживать.

«Начало сезона-2023/2024 для «Вашингтон Кэпиталз» пошло не по плану. В то же время капитан Алекс Овечкин переживает собственные трудности; несмотря на то что его великая погоня за Уэйном Гретцки всё ещё в самом разгаре, он не может найти путь к воротам.

Овечкин впервые за свою 19-летнюю карьеру в НХЛ не нанёс ни одного броска в двух матчах подряд. В последний раз он попадал по воротам в матче, когда «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» в начале сезона со счётом 0:4.

Мало того, что его беспокоит отсутствие бросков, так ещё и вся команда не может добиться успеха в атаке. «Вашингтон» перебросали во всех трёх матчах со старта сезона, а наибольшее количество бросков «Кэпиталз» за встречу было зафиксировано в Оттаве, когда им удалось бросить 24 раза по воротам «Сенаторз». 12 из них пришлись на первый период.

За три матча «Вашингтон» наносил в среднем 22 броска по воротам, что является предпоследним показателем на старте сезона (меньше только у «Сан-Хосе»), а средний показатель по голам за встречу является вторым с конца («Сиэтл Кракен» также забил всего три гола в четырёх матчах).

Однако здесь есть ключевой момент: от начала сезона прошло всего три матча, время для работы ещё есть. И Овечкин уже бывал в такой ситуации раньше — в некоторой степени. Кроме того, попытки бросков есть, так что дело не в отсутствии стараний; эти попытки просто были заблокированы или шли мимо створа ворот.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

38-летний игрок провёл четыре матча без голов на старте сезона-2012/2013, когда команда вернулась после локаута. Ему всё же удалось выиграть гонку снайперов с 32 голами в 48 матчах того чемпионата. В прошлом году он провёл без голов первые три встречи сезона, а затем вернулся и наколотил 42 гола, несмотря на то что пропустил девять матчей за кампанию, полную травм.

Хотя ещё рано, но необходимы быстрые и срочные меры.

Заставить Овечкина вернуться на ход жизненно важно для «Кэпиталз», которым не удалось найти свою идентичность в линии атаки, равно как и забивать голы после постоянного давления в зоне нападения. Все три шайбы в этом сезоне были заброшены в результате рывков, включая гол Джона Карлсона, которому Овечкин ассистировал. Мало того, при игре в большинстве из восьми попыток не реализовано ни одной на старте кампании — и, похоже, нет подвижек в этом плане.

Учитывая историю Овечкина, а также тот факт, что его смертельный бросок и атакующее мастерство всё ещё при нём (оно ни в коем случае не исчезло), нет причин чрезмерно беспокоиться о нём на столь раннем этапе.

Плюс новые партнёры по звену должны помочь. Он показал больше «химии», играя с Диланом Строумом и Томом Уилсоном, после того как начал первые две встречи в звене с Никласом Бекстрёмом и Ти Джеем Оши. Если дать этому сочетанию больше времени, это должно изменить ситуацию.

Овечкин ясно дал понять, что начало сезона — самое важное время для команды, поэтому ожидайте, что он активизируется. И хотя он должен поспешить, нет необходимости нажимать тревожную кнопку после всего лишь 3 из 82 матчей», — приводит слова Сильбер The Hockey News.

«Очень тревожный момент»

Журналист Sportsnet Рори Бойлен проанализировал проблемы «Вашингтон Кэпиталз» на старте нынешнего сезона.

«Спустя всего несколько матчей нового сезона мы хотим начать делать первые выводы, которые могут иметь значение в масштабе целого сезона, особенно если это тенденция, подтверждающая предсезонные представления.

Наблюдение за тем, как Алекс Овечкин начал сезон без голов в трёх матчах, само по себе не удивляет и не тревожит. У Овечкина было много безголевых засух. Чёрт возьми, Овечкин не забил в своих первых трёх встречах в прошлом сезоне, а затем настрелял 42 шайбы. В сезоне-2012/2013 он не забил ни одного гола в своих первых четырёх матчах, а затем закончил сезон с 32 шайбами в 48 встречах.

Но когда кто-то вроде Овечкина проводит два матча подряд без единого броска, это заслуживает внимания. Неизменный лидер лиги по количеству бросков по воротам известен не только своим мастерством забивать, но и количеством бросков. Это так же важно для его игры, как и гол из левого круга в большинстве.

И что же нам делать со всем этим?

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Хотя у Овечкина ещё и нет броска в большинстве, он по-прежнему лидирует в «Кэпиталз» с наибольшим количеством попыток броска при игре с численным преимуществом. Почти все эти попытки просто не достигли ворот, а не просто были заблокированы.

Всю игру в большинстве «Кэпиталз» изо всех сил старалась добиться успеха. Конечно, у них есть новый тренер, который пытается вдохнуть больше жизни в игру в большинстве, занявшую в прошлом сезоне 16-е место в НХЛ, так что, возможно, потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к этому.

Постоянной величиной является Овечкин в своём офисе, но, если не считать эпизода в большинстве в овертайме матча с «Калгари», где у него было много возможностей, я насчитал ещё два раза, когда «Кэпс» смогли подготовить его к его запатентованному броску в касание. Он, кстати, лидировал в команде по времени на льду при розыгрыше численного преимущества — 14.52.

Хотя Овечкин в итоге будет чаще попадать по воротам и начнёт забивать, мы видим здесь очень тревожный момент.

Ещё больше беспокоит вот что: если «Кэпс» в целом неудачно проведут этот сезон, как это повлияет на способность Овечкина забивать, особенно при игре 5х5? Пока что в этом чемпионате «Вашингтон» перебрасывают со счётом 82:54 при игре 5х5, «Кэпс» опережают только «Сан-Хосе». Процент голов, пропущенных с Овечкиным на льду, даже хуже, чем в среднем по команде (36,76), но это всё равно даже не топ-5 худших результатов в команде.

Нет никаких сомнений, что ядро «Кэпиталз» уже минуло свой расцвет. Произошла размолвка с Евгением Кузнецовым, который, кстати, в трёх матчах после весьма разочаровывающего сезона с 55 очками всё ещё не набрал баллов. Никлас Бекстрём перенёс операцию, после которой генеральный менеджер Брайан Маклеллан, похоже, не был уверен, что игрок сможет эффективно вернуться (Бекстрём также без очков). Энтони Манта так и не приблизился к тому, чтобы выполнить своё обещание в качестве снайпера, и является кандидатом на обмен. Это переоснащающаяся команда, которая не сможет по-настоящему перестроиться, пока Овечкин рядом и гонится за историей», — написал журналист.

Тем не менее Бойлен видит ситуацию не настолько катастрофической для Овечкина на старте нынешнего сезона.

«На данный момент у «Вашингтона» нулевой процент игры в большинстве, всего три гола в трёх матчах и 4,6% реализации бросков. Всё это в некоторой степени улучшится, и можно сделать ставку на то, что голевая серия Овечкина уже не за горами.

Но они также наносят в среднем жалкие 22 броска за матч, при этом не имея шансов на успех. Они выглядят медленными и преследуют соперников, но им пока не удалось первыми выйти вперёд ни в одной встрече. Возможно, это станет просто ухабистым началом, от которого они смогут оправиться, но то, что мы видели, подтверждает предсезонные подозрения относительно того, на каком этапе находится эта команда.

Мой смелый прогноз для «Кэпиталз» в сезоне-2023/2024 заключался в том, что у Овечкина будет самый низкий за всю карьеру показатель результативности за матч, и причина в том, что состав вокруг него слабеет. Конечно, ещё слишком рано записывать это в успешные предсказания — Овечкин вполне может забить 10 голов в следующих восьми матчах.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Глупо ставить против игрока, который является бессменным лидером по количеству голов и находится всего в 72 шайбах от общего рекорда Уэйна Гретцки. Но если Овечкин действительно снизит свои результаты по количеству голов в 38 лет, то это будет выглядеть именно так», — приводит слова Бойлена Sportsnet.

Журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, наоборот, акцентирует внимание на важности Овечкина и его неудач для команды.

«Не уверен, что есть какое-то решение на долгосрочную перспективу, если рассматривать весь сезон из 82 игр. Особенно с учётом того, насколько медленными выглядят игроки «Вашингтона». Брайан Маклеллан, их генеральный менеджер, в конце прошлого сезона как бы намекал на отсутствие темпа, особенно когда речь шла о ком-то вроде Никласа Бекстрёма.

Эта команда застряла в какой-то ситуации в духе «Эй, мы собираемся попытаться быть конкурентоспособными или перестраиваемся? Что именно мы делаем?». Они застряли в нейтральном положении.

Невероятный показатель для Алекса Овечкина: 1350 игр за карьеру в НХЛ, и это первый раз, когда он не нанёс ни одного броска по воротам в двух играх подряд. Если он не бросает, не забивает, то что он делает? До этого момента такое никогда не было вопросом, потому что всё, что он делал — это бросал и забивал. Так что если эта часть их команды, двигатель, мотор не поедет, то «Кэпс», вероятно, будет довольно тяжело двигаться вперёд», — заявил Серавалли.

«Овечкин выглядит медлительным. И не только он»

Авторитетный журналист Sportsnet Эллиотт Фридман отметил низкую скорость не только россиянина, но и его товарищей по команде.

«Что меня действительно беспокоит в «Вашингтоне», так это то, что они выглядят медлительными — и не только Овечкин… они постоянно смотрят назад. В матче с «Оттавой» всё выглядело так, будто «сенаторы» вышли на лёд и сказали: «Мы собираемся «сделать» эту команду». На мой взгляд, «Кэпиталз» выглядели более медленными, они выглядели неуверенными», — сказал Фридман в эфире The Jeff Marek Show.

Журналистка Washington Post Бэйли Джонсон поделилась мыслями о товарищах Овечкина по звену. В двух матчах Александр Овечкин выходил вместе с Никласом Бекстрёмом и Ти Джеем Оши. В матче с «Калгари Флэймз» россиянин не нанёс ни одного броска в створ ворот соперника.

«Двух матчей было достаточно, чтобы показать, что сочетание Овечкина, Бекстрёма и Оши — вариант, который, по словам главного тренера Карбери, он составил, чтобы дать хоккеистам знакомых партнёров по звену, пока они изучают новую систему игры — не является эффективным. Наличие в звене трёх игроков, которым не хватает скорости, означало, что это трио могло оказаться зажатым в зоне защиты, не имея скорости, необходимой для того, чтобы выбросить шайбу и совершить рывок в атаке. У них также были проблемы со входом в зону нападения, особенно в матче с «Калгари».

По данным сайта статистики Natural Stat Trick, всего за 22 минуты совместной игры 5х5 Овечкин, Бекстрём и Оши создали восемь голевых моментов и в то же время допустили 14, имея всего 33,4% ожидаемых голов. Это указывает на то, что они не контролировали ход игры. «Кэпиталз» в целом имели проблемы во встрече с «Питтсбургом», поэтому трудности отдельного звена не были в центре внимания, но, когда у Овечкина, Бекстрёма и Оши снова возникли проблемы с результативностью в матче с «Калгари», Карбери решил, что пришло время что-то менять», — приводит слова Джонсон Washington Post.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Скаут Sportsnet Джейсон Букала напомнил и о слабой игре «Вашингтона» и Овечкина в большинстве.

«Посмотрите видео с игрой в большинстве. Овечкин остаётся на льду все две минуты, но все действия происходят замедленно: от прорыва до подбора, движения шайбы и выбора броска. Всё из этого. «Кэпс» играют медленно и медленно перемещают шайбу. Такое себе сочетание», — приводит слова Букалы Sportsnet.

«Не сомневаюсь, что Александр Овечкин станет величайшим снайпером всех времён»

Бывший защитник ряда клубов НХЛ и аналитик TSN Фрэнк Коррадо верит в Овечкина, несмотря на слабый старт в сезоне.

«Побьёт ли Ови рекорд Гретцки, несмотря на неудачный старт сезона? Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что это верняк. Просто хочу кое-что напомнить вам. Это парень, на счету которого девять сезонов с 50+ голами. И если мы составляем дорожную карту того, как он собирается догнать Гретцки — ему нужно 72, чтобы сравняться с ним, и 73, чтобы побить рекорд. Поэтому ему достаточно забить 30 в этом году, 30 в следующем году, а затем выжать из себя ещё 13. Но вы можете порезать это как хотите. Напомню, это всё ещё больше, чем у Яромира Ягра в 41 год, когда он забил 24 гола за сезон, и в 44 года с кампанией с 27 шайбами.

Коррадо также объяснил, чем Ови лучше Уэйна Гретцки Аналитик TSN объяснил, в чём Александр Овечкин лучше Уэйна Гретцки

Алекс Овечкин — гораздо более плодовитый снайпер, чем когда-либо был Яромир Ягр. И каждый раз, когда мы думали, что Ови уже не дотягивает до должного уровня, — например, когда в сезоне-2016/2017 он забил 33 гола — помните, что было после этого? Он забросил 49 шайб! У него также было 24 гола в 45 матчах в 2020 году, но затем он добрался до отметки в 50 шайб. Поэтому каждый раз, когда мы думаем, что Ови делает шаг назад, он находит способ прийти в норму.

Сезон только начался. Не сомневаюсь, что Александр Овечкин, Великая Восьмёрка, станет величайшим снайпером всех времён», — сказал Каррадо в эфире TSN.

Даже соперник — вратарь «Монреаль Канадиенс» Джейк Аллен — перед матчем с «Вашингтоном» выразил уверенность в Овечкине!

«Он всегда опасен для меня. Я думаю, что отсутствие бросков у Овечкина, вероятно, то, о чём говорили в последнее время — но он всегда опасен. Неважно, будет ли у него в матче один бросок или 10. Один бросок — всё, что ему нужно. Нам придётся оставаться в напряжении», — приводит слова Аллена Montreal Gazette.

Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд, наоборот, крайне встревожен результативностью — а вернее, её отсутствием — Овечкина: «Я знаю, что Ови скоро забьёт три гола за три смены в какой-то момент какого-то матча, но сейчас буквально такое ощущение, что он никогда больше не забьёт».

Коллега Оланда Питер Хассет рассказал и о своих переживаниях по поводу игры Овечкина.

«Игра «Вашингтона» в большинстве не будет хорошей, если Алекс Овечкин не будет забивать, а он, чёрт возьми, не забивает. Овечкин совершил 12 бросков, пока «Кэпс» были в большинстве: четыре броска мимо, шесть были заблокированы, два отражены.

Александр Овечкин Фото: ZUMA/TASS

Я не беспокоюсь о том, что Ови заберёт своё в большинстве, но очень волнуюсь за него во время игры 5х5. Он никогда раньше не оставался в сезоне так долго без голов, и у него никогда не было такого малого количества бросков. На Овечкина лично приходится 21% попыток броска, 21% бросков по воротам и всего 10% ожидаемых голов. Это не просто провалы в карьере. По статистике, Овечкин отстаёт на целую треть от прошлого сезона.

Пока что многие проблемы «Вашингтона» можно списать на невезение, но им лучше не надеяться, что голы начнут забиваться автоматически — особенно когда Ови на льду», — сказано в статье.

«Овечкин потерял привычный энтузиазм»

Авторитетный аналитик TSN Крэйг Баттон проанализировал выступление Ови на старте сезона и особенно в последнем матче — с «Монреалем».

«В его игре было несколько позитивных сигналов в матче с «Монреалем». Но в целом то, что я увидел у Александра Овечкина в этом году — он просто играет не на том же уровне физической и психологической вовлечённости. Он не напоминает игрока, который управляет игрой, который хочет заполучить шайбу. Когда ты смотришь на Ови в его лучшем виде, он двигается, управляет игрой, использует свои габариты, чтобы применять силовые приёмы. Находится в своём офисе с клюшкой наготове. Всего этого я не вижу в этом сезоне.

Ты думаешь о прошлогоднем падении, травмах, понимаешь, что парни боролись за выход в плей-офф. Можно понять, когда твоя команда немного регрессирует. Но я думаю, что Александр Овечкин всегда играет с избытком энтузиазма. Избытком энергии. И я не вижу этого в нынешнем сезоне! И «Торонто» — следующему сопернику «Вашингтона» — лучше бы быть очень внимательным. Потому что Александр Овечкин не утратил своего голеадорского прикосновения. То, что он сейчас потерял — это энтузиазм, который он испытывал к забрасыванию шайб. Я думаю, Ови отыщет его. И как только он сделает это, сразу начнёт вновь забивать с очень высокой скоростью. Но ты должен быть вовлечён в силовую борьбу, вовлечён психологически. Кажется, у него нет привычного задора. Были некоторые вспышки в матче с «Монреалем», но он не был настолько же стабильным, насколько мы привыкли. Однако мы точно знаем, что он сможет исправить это», — сказал Баттон.

Ведущая TSN и коллега Баттона Сара Николь Дэвис даже немного пошутила о близости Ови к уникальному достижению: «Овечкин всё ещё ждёт своего гола в большинстве, чтобы стать первым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим 300 шайб при игре с численным преимуществом. И я уверена, что он сделает это в нынешнем сезоне. Рано или поздно (смеётся)».

«Овечкин упал примерно так же, как твой дядя на Рождество»

Обозреватели TSN Брайан Хейз, Джейми Макленнан и Джефф О‘Нил обсудили последние события.

Брайан Хейз: Во встрече с «Оттавой» Овечкин сделал то, чего не делал никогда в своей карьере. Два матча подряд без бросков по воротам. У него было четыре попытки броска… Но такого не случалось ни разу в его карьере. И это невероятная статистика! Если брать регулярный чемпионат и плей-офф, он 1496 матчей подряд…

Джейми Макленнан: Вау!

Хейз:… в которых он убеждал, что за «баранкой» нанесёт семь бросков по воротам, 10…

Макленнан: 12.

Хейз: И я подумал, насколько же это неуклюжее падение (имеется в виду падение Овечкина перед голом Джона Карлсона в матче с «Оттавой». — Прим. «Чемпионата»)! Типа, что происходит с Алексом Овечкиным?! Он забьёт 30 голов. Но я не знаю, приблизится ли он к отметке в 40 шайб. Я действительно не знаю, потому что он выглядел, как мне кажется, медленным… Обычно у него отличные старты сезона. Обычно он проводит четыре матча и забивает голов шесть, а ты такой: «Этот парень зажигает!»

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Да и его команда просто не очень хороша. «Вашингтон» — такая себе команда. У них куча старых игроков. Кузнецов не молод. Ови не молод.

Джефф О‘Нил: Но я не думаю, что ты можешь просто сказать, что то, что видел в матче с «Оттавой», — это не очень хорошее начало… Да, Овечкин упал примерно так же, как твой дядя на Рождество (смеётся).

Хейз: Это выглядело неуклюже! Это было странно.

О‘Нил: Это выглядело странно, но я… Я говорил, что они не выйдут в плей-офф. Я смотрю на игроков. Бекстрём вернулся, Кузнецов — вне зависимости от того, стар он или нет…

Макленнан:… Уилсон. У них есть хорошие игроки.

О‘Нил: Но на данный момент они такие, какие есть, и им нужно доказать, что они не такие, если хотят провести долгий сезон.

Макленнан: Я думаю, они в одной лодке с «Питтсбургом».

Хейз: Обе команды пропустили плей-офф в прошлом году.

Макленнан: Верно. И обе пытаются отомстить за прошлый сезон. То, что они сделали — вернулись с тем же ядром, с теми же парнями. «Вашингтон» надеется на здоровье хоккеистов, потому что в этом году им будет доступно больше игроков. «Питтсбург» ищет большей глубины — именно этого и добавил Дубас, создав немного глубины в нижней топ-6.

Макленнан: Да, может быть, Ови упал, как твой дядя на рождественской вечеринке. Но я верю, что Овечкин — величайший голеадор в истории хоккея. Я не чувствую тревоги из-за его слабого старта.

Хейз: С поправкой на эпоху рекорд уже принадлежит ему.

Макленнан: Но мне на самом деле не нравится игра «Вашингтона».