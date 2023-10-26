Шепард стал четвёртым голкипером «Вашингтона» за 10 лет с победой в дебютном матче в НХЛ

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В этом матче ворота «Вашингтона» защищал американский вратарь Хантер Шепард, который сегодня, 26 октября, дебютировал в НХЛ. 27-летний голкипер отразил 18 бросков из 22 и стал четвёртым голкипером «Вашингтона» за последние 10 лет, одержавшим победу в дебютном матче в НХЛ. Ранее подобным достижением отметились россиянин Илья Самсонов (октябрь 2019 года), чех Витек Ванечек (январь 2021-го) и канадец Зак Фукале (ноябрь 2021-го).

Примечательно, что ни один из перечисленных голкиперов сейчас уже не является игроком «Вашингтона». Самсонов играет за «Торонто», Ванечек выступает за «Нью-Джерси» и сегодня провёл 37 минут в воротах «дьяволов», а Фукале играет в КХЛ за «Трактор».