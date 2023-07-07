В «Трактор» едет чемпион АХЛ с сомнительной репутацией. Что ждёт канадца Фукале на Урале?

В нынешней парадигме КХЛ есть печальная и очевидная тенденция – падение вратарского уровня в лиге на протяжении последних четырёх сезонов. В КХЛ практически исчезли «голкиперы-магниты», притягивающие шайбы к себе, за которых в отпускное время между клубами наступает жаркая борьба, способные на своих плечах вывести команду на принципиально другой уровень.

Такая ситуация сложилась во многом из-за доминирования представителей российской школы на всём хоккейном пространстве. Достаточное количество российских голкиперов перманентно пользуются большим спросом за океаном и с удовольствием тестируют североамериканский рынок, надеясь найти свою команду и осуществить детскую мечту – заиграть в лучшей лиге мира. Заменить ушедших голкиперов новое или потихоньку угасающее поколение вратарей сейчас не в состоянии, поэтому к упадку вратарского мастерства нужно относиться как к факту. Некоторые менеджеры пытаются решить вратарские проблемы, приглашая голкиперов из североамериканских лиг, но такой подход далеко не всегда себя оправдывает. Не сказать, что за океаном в низших лигах уровень мастерства кардинально отличается от КХЛ, но к таким вариантам клубы всё равно иногда прибегают. Например, на днях «Трактор» подписал 28-летнего канадского вратаря Закари Фукале.

Фукале – загадочная фигура канадского хоккея. Будучи выбранным в 2013 году на драфте НХЛ во втором раунде под общим 36-м номером, он никак не раскрыл возложенные на него когда-то надежды «Монреаля». Закари рассматривался как будущая замена легенде клуба Кэри Прайсу, но вместо игры бок о бок с глыбой канадского вратарского цеха получил нескончаемую командировку в АХЛ со сменой клубных систем, которая закончилась только сейчас переездом в столицу Южного Урала.

За годы, проведённые в Северной Америке, Фукале поиграл во многих системах клубов НХЛ: «Каролина», «Тампа-Бэй», «Вашингтон», но только в «столичных» получил возможность дебютировать в НХЛ в возрасте 26 лет. Это случилось в сезоне-2021/2022. В том сезоне он сыграл всего четыре игры за «Кэпиталз», запомнившись «сухарём» в дебютном поединке. Проводя анализ его хоккейного пути, можно заметить несильную заинтересованность клубов в его персоне. В своих командах, как правило, Закари надолго не задерживался.

Закари Фукале Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Немного удивляет тот факт, что Фукале за все эти годы так и не совершил никакого путешествия в хоккейную Европу, продолжив сидеть в фарм-клубах, прекрасно осознавая, что шансов быть поднятым в основную команду, мягко скажем, немного.

Алексей Волков генеральный менеджер «Трактора» «Зак – габаритный голкипер, который уверенно действует на щитках при атаках в ближнем бою и со средней дистанции, активно работает клюшкой и руководит построением обороны. Фукале — психологически устойчивый вратарь, он профессионально подходит к вопросу питания и умеет создавать позитивную атмосферу вокруг. С его приходом «Трактор» на два сезона получает первого номера на льду и харизматичного человека в раздевалке».

Выбор в пользу иностранца на последнем рубеже чёрно-белых можно объяснить тотальным провалом российских голкиперов челябинцев в прошлом сезоне. Гарипов, Проскуряков, Мыльников, Устименко – никто из них не внушал доверия в роли основного стража ворот. Дабы избежать повторения прошлого сезона, руководство решило обратить внимание на североамериканский рынок, однако нет никакой уверенности, что Фукале будет более предпочтительным вариантом, чем нынешние местные вратари в клубе – Мыльников, Подскребалин и Бутеец. Зак минувший чемпионский плей-офф АХЛ для «Херши» провел в основном на скамейке в качестве бэкапа. Да и в регулярном сезоне у него очень скромные цифры (38 матчей, 90,2% отраженных бросков, КН 2,54). Уровень вратарей АХЛ довольно низок, но даже в этой лиге Закари не считался одним из лучших.

При нынешнем формате лиги, когда до участия в матче допускаются только три легионера, тратить вакансию иностранца на вратаря сродни самоубийству. Тем более когда европейский рынок оказался для нас в изоляции и приходится смотреть только в сторону АХЛ. Безусловно, можно усилиться качественным голкипером, за плечами которого достойные несколько лет в Европе, но таких сейчас единицы. Времена, когда к нам свободно ехали чехи, финны, шведы, на какое-то время закончились. Тратить позицию легионера на второсортных иностранных вратарей, которые, по сути, ничем не отличаются от российских – стратегически неверно. Гораздо резоннее привезти полевого игрока, благо выбор среди добротных защитников и нападающих сейчас имеется.

Примеры Федотова, Билялова, Николаева, Исаева говорят о том, что можно и нужно добиваться результата в КХЛ с крепкими средними вратарями. Триумфатором прошлого плей-офф стал Адам Рейдеборн, никогда особо не выделявшийся своими хоккейными качествами вратарь. Шведский середняк сыграл уверенно в плей-офф за счёт системной и отлаженной игры армейцев в защите. Идти на подвиги Адаму не приходилось, достаточно было просто стабильно ловить свои шайбы. Да, ЦСКА стал чемпионом с вратарём-иностранцем, но армейцы могли себе позволить такую роскошь ввиду отсутствия проблем в других линиях, чего не скажешь о «Тракторе».

Челябинцы могли этим летом сделать ставку на российского вратаря: Самонов, Кареев, Серебряков. Попытаться привезти Антона Худобина. Шаги в данных направлениях, увы, сделаны не были, хотя вышеперечисленные вратари в «тепличных» условиях с хорошо выстроенной обороной могли бы достойно себя показать, не занимая при этом позицию легионера.

Приход Закари Фукале, безусловно, прибавит конкуренции во вратарской линии в Челябинске. Также не стоит забывать про Руслана Хажеева, задрафтованного этим летом «Каролиной». Но не станет ли канадец новым героем насмешек и мемов, как было с Эндрю Хэммондом, быстро улетевшим из «Трактора» обратно в Канаду в прошлом сезоне? Скорее всего, нет. Заключённый с Фукале контракт на два года придаст ему уверенности в своих позициях. Выплачивать компенсации за расторжения в Челябинске не очень любят. Он должен получить солидную порцию доверия. Алексей Волков наверняка захочет всем доказать, что его кандидатура оказалась верной, поэтому время и шансы у 28-летнего канадца будут, а вот как он ими воспользуется – это уже другой вопрос.

И всё же сейчас такое подписание видится ошибкой, которая может повлечь за собой чехарду во вратарской линии и стать очередным стрессом для Анвара Гатиятулина, с которым тот в прошлом сезоне справиться не сумел.