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Главный тренер «Вашингтона» оценил первую победу «Кэпиталз» в основное время

Главный тренер «Вашингтона» оценил первую победу «Кэпиталз» в основное время
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил первую победу «Кэпиталз» в основное время в текущем сезоне, которая была одержана в матче с «Нью-Джерси» (6:4).

«Многие ребята в команде сегодня показали отличную игру — в том числе наш вратарь Шепард. Его первый матч в НХЛ, возможно, получился не таким, как мы хотели, если брать во внимание второй период, но всё равно это крутой момент. Он никогда этого не забудет — до конца своей жизни. Я уверен, что его семья и друзья были рады видеть, как он выиграл свой дебютный матч в НХЛ.

Наш гол в большинстве на первой минуте третьего периода задал тон последнему отрезку матча. Затем мы сделали достаточно много хороших вещей в последние 10 минут матча, чтобы удержать преимущество. Мы принимали умные решения, умело читали игру и здорово играли с шайбой», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

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