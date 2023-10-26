Вратарь «Питтсбурга» Неделькович получил травму. Клуб вызвал Хелльберга из АХЛ

Вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович получил травму в матче с «Далласом» и был помещён в список травмированных. «Пингвинз» вызвали из АХЛ экс-голкипера клубов КХЛ Магнуса Хелльберга. Кроме того, «Питтсбург» отправил в АХЛ форварда Радима Зогорну.

Неделькович провёл два матча в текущем сезоне НХЛ. Голкипер одержал одну победу с процентом отражённых бросков 91,4%. В прошлом сезоне за «Детройт» Неделькович отражал лишь 89,2% бросков и в среднем пропускал 3.53 шайбы за игру.

32-летний голкипер Хелльберг играл в Континентальной хоккейной лиге за СКА и «Сочи». Всего в КХЛ на его счету 169 матчей, в которых он одержал 81 победу с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,00. В 2018-м Магнус стал чемпионом мира в составе сборной Швеции. Контракт с «Питтсбургом» голкипер подписал в прошедшее межсезонье сроком на один год.